Custodio reanimó a hombre descompensado del corazón: “Salvar una vida es mucho”

La silenciosa labor del vigilador privado que custodia el ingreso al Hospital de La Baxada de Paraná este lunes se vio sobresaltada durante la atención que ofreció a una persona descompensada del corazón: Sergio López brindó los primeros auxilios al hombre y logró reanimarlo hasta la llegada de médicos y enfermeros.“En el estacionamiento de motos se descompensó un hombre, corrí a asistirlo y le hice RPC con una joven que me ayudó; llamé a los enfermeros, vinieron enseguida y ellos continuaron la labor”, contó el custodio aY agregó: “Hice lo posible para ayudarlo a respirar porque veía que respiraba poquito, y en ese transcurso llegaron los médicos y enfermeros y ellos siguieron el cronograma”.López, quien se desempeña en una empresa de seguridad privada, presta servicio en el Hospital de La Baxada, a donde acuden cientos de personas para vacunarse contra el coronavirus; antes estuvo en el centro de hisopados. El trabajador esencial permanece en la primera línea desde que comenzó la pandemia por Covid-19 en el país.“Salvar una vida es mucho; correr a ayudarlo a respirar y que esté bien, para mí fue mucho”, remarcó el vigilador privado al subrayar: “No sé si mi tarea fue fundamental, hice lo que pude, lo que me salió de adentro”.“Cuando una persona está así, a lo primero que uno atina es a que respire bien”, destacó el hombre que cumple 12 horas de servicio.“Cuando hay gente se pasa más rápido, pero sino se hace un poco más largo y las ultimas horas más todavía”, confesó en relación a la jornada de trabajo.La labor de Sergio, además de la de custodiar el ingreso al nosocomio, consiste en indicar a las personas por dónde tienen que pasar a vacunarse, registrar sus datos y asistirlas en lo que necesiten. “La gran mayoría nos agradece mucho y eso nos ayuda a seguir, a continuar con todo esto”, alentó.Consultado a López cómo transcurre la pandemia, éste reveló: “Con todos los hisopados positivos y negativos, desde el día 0 en que llegó el primer positivo de un paciente que había viajado a Perú, lo recibí yo sin saber lo que era y desde ahí me cuidé lo que más pude, con todas las recomendaciones, gracias a Dios no me contagié y no he tenido ningún síntoma”.