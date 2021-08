El Personal Superior de la Municipalidad reclama reapertura de paritarias

La secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, indicó a Elonce TV que este martes, desde las 10 “estaremos visibilizando el reclamo de los trabajadores y trabajadoras municipales. Solicitaremos al intendente la reapertura de paritarias”.



Recordó que “el último aumento fue en el mes de abril, por dejado de lo que se necesita para vivir. En aquel momento nuestro gremio no firmó el acta acuerdo paritaria porque no solo la consideraba insuficiente, sino que no podía acordar cerrar un acuerdo anual. El tiempo nos ha dado la razón”, resaltó.



“Estaremos en la plaza (1º de Mayo) contándole al ciudadano y volanteando, para que el intendente escuche en la primera voz de los trabajadores activos y pasivos lo que nos está pasando. No es una cuestión caprichosa. Necesitamos recomponer el salario”, manifestó la dirigente.



Por su parte, el secretario gremial, Ariel Garay, señaló que “el salario municipal mínimo garantizado es de 32.000 pesos. Hace unos días los organismos oficiales anunciaron una canasta básica de 67.000 pesos”.



Además, expresó que “como lo veíamos en la gestión anterior, hoy vemos un ingreso desmedido de personas al municipio bajo la figura del monotributo. El ingreso de funcionarios políticos es desmedido”. Elonce.com