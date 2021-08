En controles retuvieron vehículos con escapes no reglamentarios y sin seguro

Se desarrollaron controles de tránsito en diversas zonas de la capital entrerriana. Es esta ocasión, los operativos se inspeccionaron motos y autos que tengan el caño de escape fuera de reglamentación. Además, constaban que los conductores tengan toda la documentación reglamentaria para transitar.“Hasta el momento controlamos cinco rodados que tenían escapes no reglamentarios, además se constató que una moto y un auto circulaban sin seguro”, dijo el subdirector de Tránsito de la Municipalidad, German Leites, a. El operativo se llevó a cabo en calle Almirante Brown, casi en la intersección con avenida Ramírez.“Hay un 50% de los conductores que no acatan las normativas y estamos concientizando y sancionando al respecto”, expresó el funcionario.Respecto con la reglamentación de escapes, destacó que “contamos con un decibelímetro que nos ayuda a controlar los escapes que no están reglamentados, son molestos y causan muchos problemas”.Por otro lado, Leites señaló que, durante los fines de semana, personal de tránsito junto a efectivos policiales, llevan adelante controles de alcoholemia.Consultado sobre los autos con vidrios polarizados, dijo que es que está legislado en la normativa de tránsito, “en este momento no contamos con un luxómetro, que es un equipo para medir los polarizados, sabemos que un 80% de los autos tienen sus cristales oscurecidos”.