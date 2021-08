Aplican 3.300 segundas dosis de Sputnik V en un día en Paraná

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este lunes estaba prevista la aplicación de 3.300 segundas dosis de Sputnik V con turno previo en el Hospital de La Baxada; también podían acercarse -con su carnet de vacunación y DNI- las personas que fueron vacunadas en marzo o abril, y todavía no habían recibido su turno para completar el esquema de vacunación.Durante el operativo se registró una larga de filas de personas que esperaba para recibir el segundo componente de la vacuna rusa, además de congestionamientos en el tránsito debido a que se habilitó la posibilidad de vacunar a las personas desde el interior de los vehículos.rescató el testimonio de quienes esperaban para completar el esquema de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Estoy contenta porque hace cinco meses esperaba el turno; preferí no combinar, esperé la Sputnik y llegó rapidísimo”, contó una mujer, quien aseguró que, durante las restricciones por la pandemia, respetó “el protocolo correspondiente y no reuniones”.“Me siento feliz de recibir la segunda dosis de la vacuna y agradezco a las ministras Velázquez y Vizzotti, y desde luego al Presidente”, destacó una mujer a la que el 5 de abril le habían aplicado la primera dosis. “Estaba ansiosa, y sabía que iba a llegar; no estoy en contra de la combinación de vacunas porque todas son perfectas, pero decidí ponerme la Sputnik V”, argumentó al dar cuenta que el aislamiento fue “horrible”. “Con 71 años me cuidé un montón, estuve mucho tiempo encerrada sin poder abrazar a mis nietos. Pero hay que tener paciencia, hay que cuidarse, aún después de la segunda dosis, porque en algún momento tendremos la variante Delta”, recomendó. La mujer lamentó que no se haya organizado el circuito para la circulación de los autos.