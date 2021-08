Vacunación contra el Covid-19: aplicaron 875 primeras dosis a mayores de 30 años

Sociedad Inicia este lunes la aplicación de segundas dosis de Sputnik V en Entre Ríos

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Para este lunes estaba prevista la aplicación de 875 primeras dosis de Sputnik V a mayores de 30 años con turno previo en el Complejo Escuela Hogar.“Son diferentes los motivos que hacen a que una persona aún no se haya vacunado; alguno es porque se decidió ahora, o que se había inscripto y no les llegaba el turno, o porque cuando fue convocado se había contagiado de Covid-19", comentó ala coordinadora de agentes sanitarios, Olga Castañeda.En el Complejo Escuela Hogar, para este martes está prevista la vacunación contra el Covid-19 a adolescentes de entre 12 y 18 años, desde el mediodía; y el miércoles volverían a aplicarse primeras dosis con turno previo.Son unas 20 personas las que participan de los operativos de vacunación, entre enfermeros, agentes sanitarios y voluntarios.“La gente ya no pregunta qué vacuna se le aplicará, sino que quiere vacunarse. También aconsejamos aceptar la combinación de dosis, porque es igual de efectiva”, indicó Castañeda.“No me vacuné antes porque no era el momento, por la edad, y después porque no estuve”, comentó una mujer de 30 años al ponderar que recibir la primera dosis, para ella, significa “estar protegida”.“Porque tuve Covid-19 y me quedé en casa”, fue el argumento de otra mujer. “Estar vacunada significa que voy a estar cubierta porque, no es lindo (estar enfermo); yo la pasé bastante bien, pero hubo personas que fallecieron”, sostuvo.“Es un alivio, un refuerzo para evitar que nos contagiemos”, aseguró una mujer sobre la vacunación contra la pandémica enfermedad. “Mi hermano se contagió, estuvo internado, y fue una situación desesperante porque no sabés cómo la está pasando porque no lo podés ver tampoco”, rememoró.“Es un alivio vacunarme, por el entorno sobre todo, porque trabajo en una escuela, con chicos”, afirmó un hombre que aguardaba en la fila para recibir su primera dosis.Los consultados coincidieron con respecto a que la mayoría de sus familiares ya había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la pandémica enfermedad.