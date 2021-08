Inicia el ensanche de Avenida Zanni: cortes, desvíos y cambios en transporte

El tránsito se desviará según el siguiente detalle

Tránsito sobre Av. Zanni de Norte a Sur

Tránsito sobre Av. Zanni de Sur a Norte

Tránsito sobre Provincias Unidas hacia el Este

Tránsito hacia el Oeste por las arterias transversales a Av Zanni

Tránsito hacia el Este por las arterias transversales a Av Zanni

Transporte público

Este lunes comenzó la obra integral de ensanche y repavimentación de Avenida Zanni de la ciudad de Paraná, en el tramo comprendido entre Avenida Almafuerte y calle Ricardo Balbín, en una longitud total de 3.405,77 metros.El propósito de estos trabajos es llevar el actual ancho de la calzada (de 7 metros promedio) a 12 metros, logrando de esta manera dar continuidad y uniformidad en su geometría con Avenida Blas Parera, además de resolver los inconvenientes ocasionados por los congestionamientos habituales que se producen, por el alto volumen de tránsito, proveniente de las localidades de Oro Verde, San Benito y de la Ruta Nacional Nº 12.En diálogo con, Cristina Ponce, subsecretaria de Participación Ciudadana destacó el diálogo previo con vecinos de la zona para informar sobre los trabajos a llevar a cabo. “Estuvimos trabajando con referentes del barrio para comentarles las modificaciones que se iban a hacer en la zona, después hicimos un timbreo casa por casa hablando con todos los vecinos de las cinco cuadras involucradas en la obra”.“Además se colocó una señalética vertical indicando los cortes y salidas alternativas para evitar inconvenientes a la hora de transitar”, indicó para agregar que la recolección de residuos “será a través de bolseo y en las escuelas se tuvieron que cambiar los protocolos de ingreso y egreso”.Asimismo, se entregó folletería en Parque Gazzano para advertir a otros vecinos que no son de las cuadras afectadas.Sobre los cambios en las líneas de colectivo, “en esa folletería entregada hay croquis con los nuevos recorridos y nuevas paradas”, explicó Ponce para dar cuenta que “los colectiveros tienen la orden de parar donde encuentre un vecino que le haga seña, así no haya una parada establecida”.Por su parte, Maximiliano Argento, secretario de Obras Públicas, expresó que “estamos contentos de haber conseguido financiamiento provincial para esta obra que es muy importante para todos los vecinos que viven y transitan por esta arteria”. El presupuesto ronda los 800 millones de pesos.En esta primera etapa, se trabajará en un sector de 500 metros delimitados por calles Provincias Unidas y O'Higgins. Asimismo, se trabajará simultáneamente en el tramo desde Almafuerte a Provincias Unidas con el traslado de servicios, lo que no implicará corte de tránsito.Argento pidió paciencia a quienes circulan por la zona y recordó que la obra integral tiene un plazo de ejecución de 18 meses y el primer tramo de la misma demanda entre 7 y 8 semanas.La obra incluye el parquizado de veredas. “Se implantan 430 árboles nuevos y respecto al estacionamiento, teniendo en cuenta que es una zona comercial, están incluidas dársenas, y también para los colectivos y así darle fluidez a la trama”.Finalmente, Ponce manifestó queDesvía por Provincias Unidas hacia el Oeste, hasta Leónidas Echagüe, por Leónidas Echagüe hacia el Sur hasta O’Higgins, por O’Higgins hacia el Este hasta retomar Zanni hacia el Sur.ALTERNATIVA: Desvía por Provincias Unidas hacia el Oeste, hasta Garrigó, por Garrigó hacia el Sur hasta O’Higgins, por O’Higgins hacia el Este hasta retomar Zanni hacia el Sur.Desvía por O’Higgins hacia el Oeste hasta Leónidas Echagüe, por Leónidas Echagüe hacia el Norte hasta Provincias Unidas, por Provincias Unidas hacia el Este hasta Zanni y retoma por la avenida hacia el Norte.ALTERNATIVA: Desvía por O’Higgins hacia el Oeste hasta Juan Garrigó, por Juan Garrigó hacia el Norte hasta Provincias Unidas, por Provincias Unidas hacia el Este hasta Zanni y retoma por la avenida hacia el Norte.Desvía por Leónidas Echagüe hacia el Sur hasta O’Higgins, por O’Higgins hacia el Este hasta Zanni, y continúa hacia el Este por Tibiletti.ALTERNATIVA: Desvía por Garrigó hacia el Sur hasta O’Higgins, por O’Higgins hacia el Este hasta Zanni y continúa hacia el Este por Tibiletti.Calle Hernandarias, Basavilbaso, Medus y Procoro Crespo: estas arterias desvían hacia el Este u Oeste por calle Quirós, con aviso 100 metros antes de llegar a Zanni.Calle Basavilbaso: desvía hacia el Este u Oeste por Leónidas Echagüe, con aviso 200 m metros antes de llegar a Zanni.Calle Prócoro Crespo: desvía hacia el Este u Oeste por Leónidas Echagüe, con aviso 200 m metros antes de llegar a Zanni.Recorrido: Almafuerte – Carbó – Hernandarias - Quirós – Tibiletti – Habitual.Recorrido: Almafuerte – Carbó – Hernandarias - Quirós – Tibiletti – Zanni – Habitual.Recorrido: Zanni – O’Higgins – Echagüe – Provincias Unidas – Zanni – Habitual.