Descubrieron una placa en honor a Julio Ledesma en el Club Estudiante

El Club Atlético Estudiantes le realizó un sentido homenaje a Julio Ledesma en el primer aniversario de su muerte. Este viernes, en un acto en la sede de la institución deportiva, descubrieron una placa en honor al dirigente.Emilio Fouces, presidente del club, expresó aque “Julio fue uno de los dirigentes deportivos que ya no existen o hay muy pocos. Le dio su vida al club y siempre que podía estaba recorriendo las instalaciones. Fue un gran formador de personas”.A su vez, agregó: “siempre rescato de él cómo formó a los chicos más allá de deporte, le inculcó valores como personas, como amigos y en la solidaridad. Fue un gran tipo y vamos a sentir su ausencia”.Cabe recordar que Julio falleció hace un año, luego de sufrir una enfermedad renal. Tenía 69 años y era esposo de Silvia y papá de Sabrina y Nacho. A lo largo de su vida, Ledesma estuvo íntimamente vinculado al rugby. Fue jugador, entrenador, manager y dirigente en el Club Atlético Estudiantes, donde dejó un gran recuerdo.Su esposa mencionó estar “muy emocionada” por el homenaje que le realizaron: “él se lo merecía”, señaló a este medio. “Fue un hacedor del club, discutíamos mucho porque dejaba mucho tiempo la casa, pero hoy lo entiendo por mi hijo. Este trabajo lleva tiempo, pero las recompensas son únicas. Estoy muy agradecida a esta institución por el acto y porque la historia de con Julio comenzó en este club”.Al finalizar reconoció que “siento una tristeza porque su muerte fue muy inesperada. Me dejó un vacío que a través de este año no lo he podido llenar. Nuestra hija que vive en el exterior y que no he visto, también me tiene ansiosa”.