Aplican 3.000 dosis de Moderna para completar los esquemas de vacunación

En el Hospital de la Baxada continúan completando el esquemas de vacunación contra el coronavirus, mediante la combinación con Moderna a las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik V entre abril y mayo. Este viernes aplicaron unas 3.000 dosis.“Estoy más tranquila, me tengo que operar y para ello me pedían la segunda dosis de la vacuna”, resaltó una mujer que completó el calendario de vacunación gracias la combinación de dosis. “Elegí la combinación de vacunas porque no le tengo miedo”, sumó.“Todas las vacunas son buenas, recibí Sputnik V y ahora esta, lo importante es estar protegida y seguir con los cuidados”, indicó una mujer.En tanto, otra persona que combinó dosis destacó que “estoy contenta de recibir la vacuna, se habla mucho de la variante Delta y lo más importante es conseguir la vacuna”.“Estaba esperando la vacuna, entonces cuando me llegó el mensaje si quería combinar vacunas no lo dude, dije que si al instante".“Ya cuento con la dos dosis”, manifestó un hombre y destacó la velocidad del operativo. “Lo importante es recibir la vacuna y que todos se animen a combinar”, añadió.Por su parte, otro hombre sumó que “contar la segunda dosis es una tranquilidad, opte por combinar las vacunas para estar protegido lo más rápido posible”.