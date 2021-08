Cámara de Remises repudia la agresión a funcionario de Transporte

La Cámara de Remises de Paraná expresó su repudio al hecho de violencia del cual fue víctima días pasados, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Paraná, Diego Dlugovitzky Vale recordar que el funcionario fue increpado y agredido por un remisero a quien le habían retenido su automóvil por usar vidrios polarizados y reclamaba la inmediata restitución del mismo.En declaraciones a, Juan Carlos Eberle,, integrante de la Cámara expresó: “queremos hacer llegar nuestra solidaridad a Dlugovitzky y el total y enérgico repudio al hecho del cual fue víctima”.En tal sentido, afirmó que “el mal comportamiento de una persona no puede mancillar la fuente de trabajo de miles que desarrollamos esta actividad. Estamos todos los días al pie del cañón en un momento que es adverso, muy difícil y todos estamos agobiados por distintas problemáticas, pero dejamos los problemas colgados en la puerta cuando nos sentamos a realizar nuestra actividad. Alguien que en forma individual pierde los cabales y agrede, es altamente repudiable, y estamos repudiando el hecho en sí”.Finalmente, y sobre la infracción por la cual se retuvo el auto a un chofer, recordó que “cuando se realizan las verificaciones para incorporar los autos, no está permitido ningún tipo de polarizado y si lo tienen, al momento de la habilitación se lo retiran”, pero ello no quita que después el propietario del auto lo vuelva a polarizar.