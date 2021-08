La semana próxima se aplicarían segunda dosis de Sputnik V en Paraná

En el marco del plan rector de vacunación, este jueves se aplicaron en el complejo Escuela Hogar “Eva Perón” 1.300 dosis con turno asignado a mayores de 40 años, quienes recibieron la primera dosis de Sputnik V. Asimismo, se aplicaron vacunas de Moderna para adolescentes de 12 a 17 años, con patologías previas.



En diálogo con Elonce TV, la coordinadora del Plan de Vacunación, María Eva Famin, indicó que la inscripción a menores “es muy lenta” e instó a los padres o tutores a realizar la inscripción a través de la página web del Ministerio de Salud.



“Entre las 8 y las 13 se vacunaron con primeras dosis a personas mayores de 40 años y este viernes se repite la modalidad. Luego se vacunaron menores de 12 a 17 años con algún factor de riesgo, todo con turno”, indicó.



En tal sentido, Famin instó a anotar a todos los menores, tengan o no factores, recordando que se da prioridad a quienes están dentro de los grupos de riesgo.



“Hay muy poca espera, prácticamente nada”, dijo y aconsejó ir gestionando el certificado médico para poder avanzar con este grupo y luego iniciar la vacunación con quienes no presentan patologías.



Sobre la marcha de la vacunación a este grupo etario, Famin afirmó que “se debe avanzar de inmediato en la vacunación de chicos con más riesgo; el problema es que vemos muy lenta la inscripción, por eso no tenemos lista de espera y podemos dar todos los turnos a la vez”. Es por ello que remarcó la importancia de manifestar la voluntad para vacunar a este grupo. Segundas dosis de Sputnik V

Consultada sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa, explicó que se están haciendo las combinaciones con Moderna a quienes expresaron su voluntad de completar el esquema con esta vacuna y confirmó que en el transcurso de la semana próxima “vamos a estar vacunando a las personas que optaron por esperar Sputnik. Seguramente va a haber un pequeño lote para arrancar con esas personas que son las que tienen más distancia entre la primera dosis. Se va a estar informando y enviando los turnos”. Elonce.com