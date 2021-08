Vacunación contra el Covid19: aplicaron 1300 primeras dosis a mayores de 40 años

Avanza la vacunación contra el coronavirus en Paraná. Aplicaban 1.300 dosis con turno asignado este jueves en el Complejo Escuela Hogar; la convocatoria fue para mayores de 40 años a los que se les iba a aplicar la primera dosis de Sputnik V y para los adolescentes de 12 a 18 años, sobre los que continúa con la dosis de Moderna.“No se había vacunado antes porque es un poquito mañero, pero lo convencí”, indicó auna mujer que acompañaba a su marido. “La vacuna nos da seguridad, en mi familia ya se vacunaron todos porque tres de mis hijos tuvieron coronavirus”, contó al recordar lo que sintió cuando ellos transitaron la pandémica enfermedad: “Fue bastante difícil, mucho miedo, pero gracias a Dios salieron adelante”.“No me animaba, pero me obligaron mis hijas y tuve que venir”, fueron las palabras que un hombre que esperaba a ser inoculado contra la pandémica enfermedad.“Todos me decían que me vacune y a mi hijo más chico lo convocaron para hoy”, indicó una mujer, quien comentó que al momento de decidirse a aplicarse la vacuna o no, lo hizo “porque después nos van a pedir el carnet o no nos van dejar salir a ningún lado”.“Me anote porque ya toda mi familia está vacunada. Te proteges vos y proteges al otro, y si te contagias el virus, sería con menos intensidad, menos riesgo”, argumentó una mujer. “Uno de mis hijos se contagió en la época en la que no había camas y había que llevarlo para que le controlen la oxigenación. Fue muy feo”, rememoró al contar que el muchacho “estuvo 14 días en la casa con el riesgo a que le pase algo, sin asistencia médica”.“Es impresionante el sistema operativo, así que los felicito”, destacó un joven que acompañaba a su padre a vacunarse contra la pandémica enfermedad. “Todo llega en el momento que tiene que llegar”, ponderó al dar cuenta que “por diferentes vicisitudes y contratiempos” el hombre no se había vacunado antes. “Es una seguridad tener las vacunas”, resaltó él.“Sigo los protocolos, me cuidé siempre. Pasa que yo desconfiaba porque si yo me cuidaba, no sabía si el otro se cuidaba”, contó Esteba, un músico y maestro mayor de obra que, según lo que contó, debido a las restricciones por la pandemia, tuvo que cambiar su sistema de trabajo. “Todo tiene que cambiar”, fueron las estrofas de la canción que le regaló al móvil de