Se incendió un auto en el depósito municipal y las empleadas sofocaron el fuego

Se incendió un auto que se encontraba estacionado en el depósito municipal ubicado en las cinco esquinas, de Paraná. El rápido accionar de las empleadas que trabajan en el lugar impidió que el siniestro pase a mayores.Según supo, el dueño de un Fiat Uno, quiso retirar su vehículo y cuando lo encendió se produjo el fuego.“Una compañera que estaba a cargo del playón, acompañó al dueño del auto a retirarlo. Cuando le dio marcha, el auto se incendió. Me aviso rápidamente y buscamos los matafuegos para poder controlar las llamas”, contó a Elonce TV la empleada que apagó el fuego.Durante el incendio, “el hombre quería abrir el capo para apagar el fuego, pero le dije que no porque las llamas se iban a alimentar con el oxígeno”, dijo.Dieron aviso a personal del 911 y a Bomberos Voluntarios. “Cuando llegaron ya habíamos apagado el incendio. Era la primera vez que nos sucedió algo así y afortunadamente el dueño del auto no presentó ninguna herida”, relató.Según informó la empleada municipal, el auto estaba retenido desde el 5 de agosto. “Había participado de un choque”, señaló. “El vehículo tenia que se retirado por una grúa particular, pero el dueño quiso sacar el auto por sus propios medios”.Una vez que personal policial y los bomberos realizaron el peritaje, la grúa retiró el auto. Elonce.com