Desobstruyen cañería desbordada de la red cloacal: hallaron piedras y broza

Personal municipal trabajó en una cañería desbordada que provocaba inconvenientes en hogares ocasionados por piedras y broza. Los escombros ingresaron a la red y perjudicaron el funcionamiento del servicio.



Una cuadrilla de operarios y maquinarias municipales actuaron ante los inconvenientes denunciados por los vecinos en Sudamérica y Don Bosco. El sistema está diseñado para evacuar los líquidos provenientes de sanitarios, lavaderos y cocinas. Se reitera el pedido de no arrojar elementos o residuos sólidos de materiales diversos que afecten el funcionamiento de la infraestructura sanitaria.



Se apela a la concientización de las y los paranaenses para que no vuelvan a ocurrir casos como el mencionado, que se detectan periódicamente en distintos sectores y no hacen más que damnificar a los residentes de cada zona afectada.