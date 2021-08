Se levantó el corte de Polo Obrero en el Túnel Subfluvial: lo que reclamaron

Malestar entre los conductores

Una protesta de Polo Obrero interrumpió -por una hora- el tránsito vehicular en el ingreso al Túnel Subfluvial por el lado de Paraná, registróTras la manifestación, el movimiento social decidió levantar la manifestación a la espera de respuestas a sus reclamos.Una innumerable cantidad de vehículos y camiones estuvieron varados sin poder cruzar por el viaducto interprovincial; es que la protesta comenzó minutos antes del mediodía de este miércoles, un horario pico para los trabajadores que prestan servicio de un lado u otro del Túnel.“Esta es una jornada de lucha nacional en 22 provincias por la apertura de nuevos cupos del programa Potenciar Trabajo, queremos el pago de los cupos adeudados que tendrían que haber sido abonado el 5 de agosto, también reclamamos al municipio los utensilios para los merenderos y módulos alimenticios para los compañeros empadronados en nuestra organización”, argumentó una de las referentes del Polo Obrero en Paraná.Consultada a la mujer por que el corte al tránsito vehicular fue total, ésta argumentó: “Porque es la única forma de que el gobierno escuche”.Fueron unas 350 personas las que estuvieron en la protesta, en representación quienes forman parte del Polo Obrero en los barrios de la ciudad. “Desconcentramos hasta la semana próxima; si la semana que viene no tenemos una respuesta del gobierno nacional volveremos con la misma actividad”, alertó la referente del Polo Obrero en Paraná.Organizaciones sociales nucleadas en el Polo Obrero realizaban este miércoles una jornada nacional de protesta en reclamo de “trabajo genuino”, se realiza también con reivindicaciones pendientes, como los aumentos en los programas sociales, el pago de salarios adeudados por “Potenciar Trabajo”, asistencia integral a los comedores populares, obra pública para reactivar las tareas barriales a través de las cooperativas; y entre otras demandas, un plan de viviendas para dar soluciones habitacionales.“Gracias a Dios liberaron y después de un rato de demora, podemos volver”, indicó el conductor de un auxilio mecánico.“Fue una locura y te da bronca porque nosotros no tenemos nada que ver. Que vayan a la casa del gobernador, del que tengan que ir. Cómo van a cortar el Túnel. Es increíble. Ahora hay que esperar a que apaguen el juego y limpien las cubiertas”, apuntó otro automovilista.Otro conductor, que hacía 24 horas que estaba manejando, contó: “Ya hice mil kilómetros y todavía me faltan 200. Estoy recansado y encima el policía nos dice que el fiscal lo permite. Es una vergüenza”.“No se dan cuenta que somos laburantes. Una mujer me dijo `vos tenes auto, tenes trabajo´. Pero no sabe que es prendario y lo estoy pagando todavía, lo pago con laburo, por eso trabajo las 24 horas”, indicó en relación al cruce que tuvo con una de las integrantes de Polo Obrero.“Hay que esperar no queda otra, acotó un camionero que hacía una hora esperaba para poder avanzar en su recorrido.