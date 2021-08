Jejenes en Paraná: su presencia se debe a la “bajante del río”

Los paranaenses se vieron sorprendidos este fin de semana por la presencia de jejenes en la costanera baja. Silvina Saavedra, Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná brindó detalles ade la presencia de jejenes en pleno invierno en la capital entrerriana.La invasión de los jejenes en Paraná “tiene que ver con época y con la bajante del rio. El insecto coloca los huevos en agua corriente y las larvas, cuando nacen, se alimentan de materia orgánica”, explicó. A la vez, agregó que “el río, al estar tan bajo tiene mucha de esta materia como camalotes, algas y las larvas se alimentan de eso, ese es el motivo de tanta población y no es fácil controlarlos”.En ese sentido, señaló que “si los controlamos hacemos como un desequilibrio, Ellos consumen la materia orgánica y entre ella puede haber algas productoras de Cianobacterias”. Estas bacterias, pueden producir daños hepáticos y neuronales. Los efectos más comunes incluyen trastornos hepáticos o gastrointestinales como vómitos, diarreas y cefaleas.Sobre el tamaño de los jejenes, indicó que “dependen de la alimentación que tienen. Cuando tienen mucha oferta de alimentos, crecen más”.Al ser consultada sobre cómo evitar la picadura, mencionó que los repelentes más recomendados son “los de aceites o en crema. Pero los jejenes son bastantes resistentes a los repelentes e insecticidas”.Al finalizar, señaló que “los jejenes no trasmiten enfermedades, pueden generar un cuadro alérgico o bien levantar fiebre en casos de muchas picaduras. La leishmaniasis no se contagia de estos insectos que se crían en el rio”.