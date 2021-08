¿Los paranaenses respetan las leyes de tránsito?: la opinión de los peatones

Cada 17 de Agosto se conmemora el Día Mundial del Peatón, este día fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de promover el respeto hacia los peatones, recordar los derechos y obligaciones que implica el circular de esta manera; reforzar el uso de los espacios peatonales y difundir una cultura vial que reconozca su prioridad.En la capital entrerriana muchos accidentes de tránsito ocurren debido a la imprudencia de conductores que no respetan la prioridad de paso de peatones y en menor medida porque los peatones cruzan la calle a mitad de cuadra y no por las esquinas como está establecido. Según un estudio difundido por la asociación civil Luchemos por la vida, sólo el 12% de los conductores otorga la prioridad al peatón al momento de cruzar una calle o avenida; este accionar "desmotiva a los peatones a caminar hasta la esquina o senda peatonal para cruzar y sólo un 10% de estos cruzan correctamente".“Es necesario que los conductores sean más prudentes, porque no siempre respetan a los peatones”, sentenció otra mujer.En tanto, un joven que estaba caminando señaló que “los conductores solo a veces dan paso, siempre hay que estar muy atento”.“Los peatones somos bastantes maleducados, nunca cruzamos por donde debemos y los conductores son peor, no frenan en las esquinas, ni respetan las normas de tránsito, además tanto las calles como las veredas están todas rotas”.Por otro lado, el hombre destacó que en ciudades como Rosario y Corrientes “sí se respetan las normas de tránsito, los conductores frenan en las esquinas y es algo a imitar”.