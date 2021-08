Vacunación contra el Covid19: aplicaron 3300 segundas dosis de Moderna en Paraná

Avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus en Paraná. Se aplicaron 3.300 segundas dosis de Moderna en el Hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto” a quienes recibieron la primera de Sputnik V entre marzo y abril.rescató los testimonios de algunos de los inoculados que eligieron combinar los segundos componentes con la dosis de la farmacéutica norteamericana.“Ahora estoy más tranquila, más segura para moverme un poco mejor, porque si no uno tiene que tener precauciones porque todavía hay personas que no respetan las medidas de cuidado”, apuntó una mujer que el 23 de abril había recibido la primera dosis de Sputnik V.“Para uno estar protegido, todos tenemos que estar vacunados”, remarcó otro hombre que había completado su calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Lo menos que podemos hacer para dar una mano es vacunarnos, para despacito ir volviendo a la vida que teníamos”, indicó otro hombre. Y agregó: “Nos cuidamos durante toda la pandemia y por suerte no nos contagiamos, ahora el poder volver de a poco a las reuniones familiares con un poco más de alegría”.Otra mujer contó que eligió combinar con Moderna “para no esperar” la llegada del segundo componente de Sputnik V.