Vecinas denuncian que “tiran pelotas” a sus patios e ingresan sin permiso

En Barrio Paracao, muchos jóvenes se juntan a disputar diversos partidos en el playón del polideportivos de la Plaza Alemanes del Volga. Sin embargo, vecinas de casas lindantes denuncian que “cuando se le pasa la pelota a nuestro patio, no tocan timbre, saltan la medianera y ingresan a nuestras viviendas”, señalaron aUna vecina, relató lo que le sucedió: “El domingo fue la tercera vez que ingresaron a mi casa sin pedir permiso e invadiendo la propiedad privada. En ese momento salgó al patio y me encuentro con una persona desconocida, cuando me acerco para sacarlo, me empujó y me lastimó. Quise retenerlo para que se lo lleve la policía, pero no pude. Quede con un dedo torcido, raspones y lastimaduras”.En tanto, Adriana Luca otra vecina damnificada, señaló que “hace meses venimos con este tema. Fuimos a la Defensoría del Pueblo y nos iban a poner una red, pero no pasó nada”. A la vez, agregó que “en la comisaria tengo miles de denuncia realizadas desde hace años”.“Recibimos amenazas, agresiones y hasta vandalizaron nuestras casas. Queremos que pongan una red para-pelota alrededor de la cancha de futbol como pasan en las plazas y así se preservan nuestras casas”, señaló.