Profesionales de Salud se manifestaron en inmediaciones al túnel Subfluvial

Trabajadores profesionales de Salud en inmediaciones al túnel Subfluvial. Exigieron mejores condiciones laborales, la sanción definitiva de la Ley de Enfermería y el reconocimiento a la profesional."Seguimos reclamando el reconocimiento de nuestra profesión. La ley de carrera de enfermería, que están en el senado hace dos años, nos traería beneficios que hace mucho pedimos como los tramos no reconocidos de licenciados, magister; bonificaciones por traslados y por responsabilidad profesional. Queremos una dirección provincial de Enfermería.", expresó aMartin Nanni, supervisor del hospital.Sobre la manifestación, señaló que normalmente "no hacemos esto, solemos trabajar, pero la inacción del Estado nos obliga a esto. Le pedimos disculpa a la gente, pero la sociedad nos apoya". A la vez, agregó: "Esperamos que funcione y que nos escuchen. Si nos dan respuesta, el plan de lucha termina acá y sino seguiremos protestando".Según supo, la manifestación consistió en cortar el tránsito de vehículos con intervalos de cinco minutos en cada carril para no obstaculizar la circulación de los ciudadanos."Lo que menos queremos es causarles molestia a los ciudadanos. Pero seguiremos tomando este tipo de medidas hasta que el gobierno nos escuche", indicó a este medio Patricia Zanabria, licenciada en Enfermería y supervisora del departamento de Enfermería del San Martin. Además, contó que a la manifestación asistieron "profesionales de diversas instituciones de salud, hospitales y centro de salud de Paraná"."Estamos agotados de muchas situaciones, hace un año y medio que luchamos en la pandemia y así y todo le ponemos energía para hacernos escuchar. Queremos que los ciudadanos sepan lo que nos pasa", finalizó.