Vecinos se oponen a la instalación de un crematorio en Oro Verde

Vecinos de los barrios Lomas de Oro Verde, Loma Hermosa y Los Algarrobos se oponen a la instalación de un horno crematorio en el lugar. Solicitaron una entrevista con el intendente Oscar Toledo para exigirle que dé de baja el proyecto.“Este es un problema que nos afecta a todos en términos de cómo planificamos las ciudades y la gestión de políticas públicas. El emprendimiento del crematorio, que comenzó como un rumor, nos lo impone una visión que no compartimos porque antepone el capital a la salud humana y a cómo las comunidades tienen derecho a participar y decidir en qué tipo de barrio quieren vivir”, argumentó aNatalia Cabaña vecina de Oro Verde y miembro de la agrupación Oro Verde Respira.Y continuó: “Esta zona, que parece ser despoblada, es una de las que más crece en la localidad, con una gran cantidad de familias con niños pequeños. En mi cuadra hay 15 niños, los que tienen entre nueve meses y 12 años, y un horno crematorio que sería para incinerar residuos biológicos y químicos, lo que es de alerta máxima porque se trata de una actividad altamente contaminante, atenta contra los objetivos de desarrollo sostenible a los que Argentina y la provincia de Entre Ríos adhirió, y atenta contra el decreto provincial 4977 porque si hablamos de una actividad de alto riesgo como mínimo debe estar emplazada a miles de metros lineales de un ejido urbano”.“No queremos que este proyecto cumpla con ningún circuito administrativo porque es a las claras inviable, y exigimos al intendente el inmediato retiro del proyecto y a los concejales, que sancionen la ordenanza para garantizarnos a nosotros y a nuestros hijos la calidad de vida que se merecen”, sentenció la mujer.“Somos un grupo de vecinos que nos autoconvocamos para decirle `No al crematorio´ porque hay una sociedad de personas que pretende instalar un crematorio en medio de un barrio. Lo que nos parece algo insólito siendo que está estipulado que en los barrios residenciales no pueden instalarse este tipo de proyectos industriales”, apuntó otro vecino, Sergio Codaglio.Según indicó el vecino, “el proyecto está dando vueltas en las áreas municipales, pero hace dos meses que no podemos tomar contacto con éste siendo que es información pública porque involucra al medioambiente “.“El intendente nos informó que el expediente tiene que hacer el circuito convencional para que las áreas municipales se expidan y luego habría una audiencia pública; como la actividad no está contemplada en el código urbano pasaría al Concejo Deliberante2”, comentó al respecto.Por su parte, la titular de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, cuyos integrantes participaron del encuentro, informó que entregaron una nota al intendente Oscar Toledo en la que le solicitaron en carácter de “urgencia” un encuentro “para que explique y muestre el expediente del proyecto, de qué se trata el horno crematorio, y queremos que el expediente quede sin efecto”.