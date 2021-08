El Día de las Infancias se festeja con juegos y regalos en las plazas de Paraná

Vecinal Ricardo Guiraldes

Barrio Los Pinos

Cómo cada tercer domingo de agosto, en este 2021 se volverá a festejar el Día de las Infancias, nuevo nombre con el que se conocía la conocida celebración del Día del Niño. Elonce TV recorrió las plazas de algunos de los barrios de Paraná donde este sábado ya habían comenzado los juegos y las entregas de regalitos para agazajar a los más pequeños.Juegos con distanciamiento fue la propuesta diseñada por el municipio de Paraná y que se concretó en Plaza Mujeres Entrerrianas, organizado por las subsecretarías de Deporte y Cultura y el área municipal de Niñez. También pasó un espectáculo artístico.“Los chicos están jugando en burbujas de colores; la idea era que cada uno se inscribiera para poder ir rotando y que cada gurí o gurisa pueda pasar por este stand”, contó Maia Casas al remarcar que el objetivo de la propuesta lúdica es “poder estar en los espacios municipales para empezar a habitarlos”.“Festejamos el Día del Niño, o Día de la Infancias, como se dice ahora, con chocolates, golosinas, jugo, globos, además de juguetes nuevos y usados gracias a todos los amigos que nos ayudaron. Conseguimos algunos peloteros para que los chicos jueguen, con distanciamiento, y se presentarán Priscila Andina con su Revolution Dance, además de Rosita y Garúa”, contaron a Elonce TV desde la plaza de la Vecinal Ricardo Guiraldes.Desde el año pasado surgió la iniciativa gubernamental de cambiar el nombre de “Día del Niño” a “Día de las Infancias”. Así lo explicaba en un comunicado la secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). “Proponemos dejar de decir ´día del niño´, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Es muy importante que el Estado acompañe las transformaciones culturales que estamos viviendo e impulse cambios que colaboren en visibilizar inequidades, y favorezcan prácticas más inclusivas”.La iniciativa de la SENAF, perteneciente al ministerio de Desarrollo Social, fue impulsada también por la Jefatura de Gabinete de Ministros, quien invitó a todos los organismos públicos nacionales a renombrar esta jornada como Día de las Infancias.“Recreamos la Fiesta del Niño, que se las debíamos, porque por el virus no nos podíamos juntar, además de reactivar la plaza para grandes y chicos vengan a disfrutar de este espacio”, indicaron desde la plaza Independencia donde los festejos fueron organizado por la comisión vecinal con el presidente Mario Monzón y una agrupación Frente Militante encabezada por Fernando Escobué.Hubo chocolatada, facturas, galletitas y golosinas, juegos y un grupo musical llamado El Gallo. “La plaza está casi colmada con unos 150 o 200 chicos”, contó Monzón al instar a “apropiarse del espacio público para a partir de ahora empezar a hacer más actividades”.Según las últimas normas establecidas con el nuevo DNU, se permiten los encuentros sociales al aire libre sin número máximo de integrantes. No se recomiendan actividades en espacios cerrados, aunque estos encuentros no están prohibidos y el número máximo permitido para este tipo de eventos es de 10 personas. Los espectáculos infantiles están permitidos al aire libre o en salas con distintos aforos según la jurisdicción.Desde hace un tiempo en nuestro país, el Día del Niño se celebra el tercer domingo del mes de agosto. Por lo tanto, en este 2021 esa fecha caerá el próximo domingo 15 de agosto. Además, este año coincidirá con un fin de semana largo ya que el lunes será feriado.En nuestro país el Día del Niño es una costumbre que comenzó en la década del '60 y en 1956 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 20 de noviembre como Día Internacional del Niño. Por ese motivo cada país tiene su fecha propia.