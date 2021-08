Vacunación contra el Covid19: aplicaron 2500 segundas dosis de Moderna en Paraná

Avanza la campaña de vacunación contra el coronavirus en Paraná. Se aplicaron 2500 segundas dosis de Moderna en el Hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto” a quienes recibieron la primera de Sputnik V entre fines de marzo y el 22 de abril.“El 22 de abril recibí la primera dosis y esperaba ansioso a que me convocaran porque soy paciente de riesgo y pensaba que la segunda dosis no venía más”, aseguró un hombre aConsultado sobre la combinación de vacunas, éste acotó: “Deben ser compatibles sino no la aplicarían. Y si hay más, voy a venir por todas las que sean”. En la oportunidad, destacó la atención en el nosocomio. “Es digno de destacar”, remarcó.Otra mujer que recibió la Sputnik V en los primeros días de abril, confesó: “Tenía muchas ganas de darme la segunda dosis”.“Hace cuatro meses y siete días”, contabilizó un hombre en relación a la fecha en la que se aplicó la primera dosis de Sputnik V y no dudó cuando lo convocaron para combinar la segunda dosis con Moderna.“Ya me voy con la segunda dosis, así que ahora a disfrutar y esperar que todo pase”, animó otra mujer que el 5 de abril había recibido la Sputnik, “pero como no llegaba la segunda dosis”, aceptó la opción de combinar la combinación con Moderna.“Ahora tenemos que tomar mucha sopa de garrón y agregarle mucho apio y arvejas”, respaldó una mujer que, acompañada por su esposo, salía de completar su calendario de vacunación contra la pandémica enfermedad.“Le dije a mi nieta que sí me iba a vacunar”, fueron las palabras de una abuela a la que se consultó por la combinación de dosis.“Después de cinco de meses de esperar, más vale tarde que nunca. Y espero que sigan cumpliendo con todo”, destacó otro hombre al que también se le preguntó por la aplicación de Moderna. “Si las pruebas son favorables, no hay que dudar y vacunarse. Además, el cuidado es fundamental para el control de la pandemia”, sentenció.