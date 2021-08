Video: amigos compusieron una canción en homenaje a Gonzalo Calleja

El homenaje

Letra de la canción “El Gon”

Se cumple un mes del fallecimiento del joven contador, Gonzalo Calleja y sus amigos le escribieron una canción a modo de homenaje.accedió al videoclip y dialogó con uno de sus creadores.“Gon” como le decían sus seres queridos, formaba parte del grupounos amigos de la vida, con los que se reunía entre dos y tres veces por semana. “El grupo se formó en el 2015 algunos éramos amigos desde los once años y otros se fueron incorporando con el tiempo”, contó a Elonce Agustín Toffolini, quien describió a Calleja como “un hermano de la vida”.Salidas, viajes, asados, charlas y millones de momentos compartidos, fue lo que lo inspiró a Agustín a escribir una canción sobre su querido amigo Gonzalo Calleja. "El grupaso de amigos que tenemos, nuestras vivencias, todo lo que pudimos compartir con el fue la inspiración", dijo.“La escribí hace dos días, Gonzalo era un hermano y todo lo que le pasó nos dejó un vacío enorme”, dijo Agustín quien recordó que con Calleja eran amigos desde los once años. “Con los chicos lo recordamos siempre, nos unió el básquet y desde ese momento compartimos toda nueva vida”.“Con los integrantes de la PeñaOk tratamos de superar todos juntos lo ocurrido, pero es muy difícil, Gonzalo era enorme y su recuerdo vive con nosotros”, señaló a Agustín.“Queremos que se vea en todo el mundo si es posible, el era una excelente persona, amigo y hermano”, dijo Agustín Toffolini y relató que junto a sus amigos Juan Pablo, Oreja, Lauri, José, Juli, Boto, Fran , Bubu, Cabe lo recuerdan día a día."Nuestra cura es la risa, es lo que nos dejó y lo vamos a honrar a cada rato.. Decimos su nombre bien fuerte, no le escapamos al llanto y los abrazos ahora son distintos. Todo es distinto. A un hermano le salieron alas, y de a poco aprenderemos a disfrutar de su vuelo", concluyó Agustín Toffolini.Con un video de 2:45 minutos, sus amigos recordaron al joven contador, Agustín Toffolini escribió la letra y acompaño las sentidas estrofas con una melodía dulce de una guitarra.Durante todo el video se pueden observar distintas fotos y videos sobre la cantidad de momentos compartidos junto a sus amigos. Salidas, viajes, días de playa, partidos de básquet, asados fueron algunos de las anécdotas que los inspiró a escribir el tema musical.Noche de tormentaEstado de alerta24 horas pasanNo sé qué me pasaDesorientaciónDesesperaciónUn árbol y el solUn día estás y otro noY a este guion quien lo escribió?Pantera, GonzalitoEl tero, El cuerpi, El GonPatas flacas y ojos verdesLo demás .. CotillónPantera, GonzalitoEl tero, El cuerpi, El GonTu sonrisa vive enteray eterna en mi corazónCuando anochezcoCuando atardezcaCuando mi luz se vaY siento que enloquezcoEs como si se formara un vacío gigantescoDel cual padezcoHasta qué me conviertoY sientoQue estoy contentoPorque me despiertoY me adviertoPor ejemploDe que aún, está RobertoY una manada de hermanosCon los que recordarte contentoMe siento un afortunadoDe haberte cruzado en este cuentoY te voy a extrañar amigoYo lo séTe voy a recordarEn cada atardecerY te voy a extrañar amigoYa lo séTe voy a invocarEn cada amanecerPantera, GonzalitoEl tero, El cuerpi, El GonTu sonrisa y ojos verdesLo demás ..