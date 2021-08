Más de 1.300 beneficiarios aún no retiraron su Tarjeta Alimentar en Paraná

“Esta semana se entregaron más de 2.300 Tarjetas Alimentar de las 3.610 que recibimos, es decir que”, comunicó ael director del CIC Este, Emilio Ruberto. Según comentó, “desde el lunes al jueves se entregaron por apellido, y este viernes, cualquier letra del abecedario por si alguien no pudo acercarse en los días previos.“Si no vienen a buscarla,, donde normalmente cada uno cobraba su beneficio”, informó Ruberto. Indicó, además, que; no se le hace firmar a ningún integrante de la familia”.Sobre losque se perciben, se indicó que “depende de la cantidad de hijos;La Tarjeta Alimentar se carga los terceros días de cada mes.”, aclaró Ruberto.Finalmente, refirió que “desde la secretaría municipal de Políticas Sociales Inclusiva y Comunitaria, a cargo de Carina Ramos, se montó este operativo para acompañar al gobierno nacional que en este momento está agrandando y potenciando derechos”.