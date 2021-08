Seguiría la bajante del río en el varano: qué pasará con la captación de agua

Continúa la bajante del Paraná y este viernes el río tiene una altura de -0.32 centímetros en el puerto de la capital entrerriana. Al respecto, el director de Obras Sanitarias, Juan Pablo Arroyo, explicó aque “la proyección sería que se mantiene con esta altura unos días más y para luego descender nuevamente, pero no de manera pronunciada”.En sintonía con esto, dijo que no habrá inconveniente en la provisión de agua en la ciudad por la puesta en funcionamiento del dique que alimenta la bomba cinco del muelle uno. Y remarcó que ambas plantas potabilizadoras de la ciudad funcionan correctamente.“La planta potabilizadora de avenida Ramírez produce unos 1400 metros cúbicos por hora, y la de Echeverría 8800 metros cúbicos por hora, que son cifras normales”, detalló.Sobre el funcionamiento del dique, mencionó que trabaja normalmente y se realizaron dos intervenciones semanas anteriores pero que no impactaron en la producción de agua. En este momento, tiene una altura mayor a un metro cincuenta respecto del río.En este sentido detalló que el dique puede captar agua, hasta -35 y -40 centímetros, de todos modos, tienen ubicado un pontón para instalar la bomba arriba de eso en el rio y seguir alimentando la producción de agua”.Y resaltó que se realizará un traslado de la bomba cinco y llevará unos 45 días, ya contamos con los materiales y cañerías, solo queda un remanente de uniones que serían entregadas la semana próxima.Consultado sobre cómo estiman cómo será la provisión de agua, durante el verano, dijo que “contemplamos la proyección de que el río siga bajando, se estima que hasta diciembre y enero continué el descenso y se trabaja en obras para no tener inconvenientes”.E insistió que “vamos a demandarle la colaboración y solidaridad con el uso responsable del agua, para no derrochar”.