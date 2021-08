Se habilitan las salidas y visitas en los geriátricos de Entre Ríos

En detalle: los requisitos para el ingreso y estadía de las visitas

La Unidad Ministerial de Políticas y Programas de Personas Mayores del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el IPRODI establecieron los lineamientos necesarios para retomar las visitas a los adultos mayores que se encuentran institucionalizados en un marco de cuidado para evitar la trasmisión del COVID-19.En diálogo con, el Dr. Esteban Sartore, director del hospital Pascual Palma e integrante del COES, explicó que con todo el equipo de trabajo del Ministerio de Salud se elaboró el documento COES N° 123 que “habilita las salidas de nuestros adultos mayores a la comunidad y permite las visitas”.“Siempre hemos remarcado que los usuarios de las residencias de larga estadía, tanto geriátricas como gerontológicas, han sido los más afectados en esta pandemia, pero ante el avance del plan rector de vacunación contra el covid, ya tenemos todas nuestras instituciones de la provincia con el calendario completo de la vacunación, es decir, con primera y segunda dosis; al igual que todo el personal y profesionales que trabajan en estos lugares”, dio cuenta.Sobre cómo se implementarán las visitas en estas residencias, Sartore explicó que“A su vez. De esta manera estamos minimizando los riesgos y protegiendo, no sólo a ese familiar sino a toda la institución”, remarcó para hacer hincapié en que “no debemos relajar las medidas de cuidado”.1. Deben concurrir en el horario de visita coordinado y con el carnet de vacunación contra COVID-19. No deben concurrir más de dos personas a la visita.2. Debe realizar higiene de manos con gel hidroalcoholico o alcohol al 70% y toma de temperatura3. Se debe registrar en el libro de actas y corroborar que no presente síntomas compatibles con COVID-19 ni cumpla con la definición de contacto estrecho.4. Aquellas personas que registren 3.5 °C o más o, que cumplan con la definición de caso sospechoso o contacto estrecho NO podrán ingresar.5. La visita tendrá una duración de 30 minutos como máximo y sólo dos personas, no se debe compartir mate ni utensilios.6. Deben utilizar continuamente tapabocas y máscara, frecuente higiene de manos y mantener la distancia interpersonal de 2 metros. Evitar el contacto físico.7. Para la visita se debe destinar un espacio al aire libre preferentemente o con ventilación natural adecuada (se recomienda ventilación cruzada).8. No debe circular por otros espacios de la institución que no sea el destinado para la visita. En la medida de lo posible evitar el uso de sanitarios.9. Una vez concluida la visita se deben desinfectar los espacios, airear el mismo durante 15 minutos a fin de que puedan usarse para otro encuentro.