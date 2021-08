Las reliquias del beato Carlo Acutis “quedarán para siempre” en Paraná

¿Quién fue Carlo Acutis?

Este jueves llegaron a la Parroquia Santo Domingo Savio de la ciudad de Paraná las reliquias del beato Carlo Acutis. Su causa de beatificación y canonización se abrió en 2013. Fue declarado venerable en 2018 y fue beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís.En diálogo con, el Padre Walter Minigutti expresó su alegría de poder recibir las reliquias las cuales tras ser entronizadas “quedarán para siempre” en la parroquia.“A los 15 años él se fue al cielo después de una leucemia, donde profetizó su propia muerte y realmente nos ha dejado un legado hermoso, como la Fe, la Eucaristía, el amor a la Virgen, al Santo Rosario y la ayuda a los pobres”, indicó el Sacerdote.Sobre Acutis, sintetizó que hizo una investigación sobre los milagros “y encontró más de 174, los cuales reflejó en una página web. Él dijo así como yo amo la Eucaristía quiero que todo el mundo la conozca y por eso difundió los milagros en internet”. Por eso también se lo llama el “ciberapóstol de Dios”.Minigutti destacó la presencia de los fieles en la misa donde se recibieron las reliquias. “Se respeta mucho el protocolo y la gente lo está llevando muy bien”, remarcó. “Celebramos la primera misa y hubo mucha concurrencia”.Consultado sobre el destino de las reliquias, el Padre dijo que “tenemos una gracia muy especial, van a quedar para siempre en la parroquia y se van a entronizar”.La Parroquia Santo Domingo Savio está ubicada en calle Miguel David 151 de Paraná.Carlo Acutis es un adolescente italiano que murió en 2006 y que será beatificado el próximo 10 de octubre en Asís, la tierra de San Francisco. La vida de Acutis, aficionado a los videojuegos y a la programación por computadora, que amaba el fútbol y la Eucaristía, ha generado gran interés en todo el mundo. Aquí te contamos lo que necesitas saber de él.Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres (Inglaterra) donde trabajaban sus padres. Algunos meses después, sus papás Andrea Acutis y Antonia Salzano, se mudaron con él a Milán.Siendo adolescente, a Carlo le diagnosticaron leucemia. Ofreció sus sufrimientos “por el Señor, el Papa y la Iglesia”.Murió el 12 de octubre de 2006, día de la Virgen del Pilar. Fue sepultado en Asís a pedido suyo, debido al gran amor que le tenía a San Francisco.Su causa de beatificación y canonización se abrió en 2013. Fue declarado venerable en 2018 y será beato desde el próximo 10 de octubre.Desde muy pequeño Carlo mostró un especial amor a Dios, aunque sus padres no eran especialmente devotos. Su madre decía que antes de Carlo solo fue a Misa en su Primera Comunión, su Confirmación y su Matrimonio.Carlo también amaba rezar el Rosario. Tras su Primera Comunión iba a Misa con frecuencia y se quedaba rezando en Hora Santa luego de la Eucaristía. Se confesaba una vez a la semana.Le pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a los lugares de los santos y a los sitios de los milagros eucarísticos.Su testimonio de fe llevó a una profunda conversión a su madre porque, de acuerdo al sacerdote que promueve su causa, él “logró acercar a sus familiares, a sus padres a la Misa diariamente. No fue al revés, no fueron los padres los que llevaron al pequeño a Misa sino era él quien iba a Misa y que convenció a otros de recibir la Eucaristía todos los días”.Era conocido por defender a los chicos de su escuela que sufrían bullying, especialmente niños con discapacidad. Cuando los padres de un amigo se estaban divorciando, Carlo hizo lo posible para incluirlo en la vida familiar de los Acutis.Promovió los milagros eucarísticos, especialmente a través de un sitio web que diseñó con ese fin. Allí le decía a la gente que “mientras más frecuente sea nuestra recepción de la Eucaristía, más seremos como Jesús. Y en esta tierra podremos pregustar el Cielo”.Cuando Carlo enfermó su vida de fe aumentó. Tenía toda la intención de ofrecer su sufrimiento por la Iglesia, el Papa y la gente enferma.Era programador e hizo un sitio web sobre los milagros eucarísticos. A Carlo también le gustaban los deportes en campo abierto.Inicialmente algunos dijeron que el cuerpo de Carlo Acutis fue encontrado incorrupto. Sin embargo, un vocero de la beatificación de Acutis dijo que el cuerpo está íntegro pero “no incorrupto”.“Hoy lo vemos otra vez en su cuerpo mortal. Un cuerpo que ha pasado, en los años de sepultura en Asís, por el proceso normal de deterioro, que es el legado de la condición humana luego de que el pecado fuera removido por Dios, la fuente de la vida. Pero este cuerpo mortal está destinado a la resurrección”, dijo el Obispo de Asís, Mons. Domenico Sorrentino, en la Misa para la apertura de la tumba el 1 de octubre.El cuerpo de Acutis reposa en una urna de vidrio donde podrá ser venerado por los peregrinos hasta el 17 de octubre. Está vestido con jeans y un par de tenis Nike, la ropa que solía usar.El corazón de Carlo Acutis, que ahora puede ser considerado una reliquia, estará expuesto en un relicario en la Basílica de San Francisco en Asís. Su madre dijo que su familia quiso donar sus órganos cuando falleció, pero no pudieron hacerlo debido a la leucemia.