Peluquería recolecta golosinas y juguetes a cambio de tratamientos capilares

La de Matías, una historia de superación

El joven, además de ser peluquero, es parte delLa Peluquería Alma Peluquería Unisex está ubicada en Avenida Ramírez, entre Urquiza y Andrés Pazos.Sé que es lindo tener un regalito o una golosina para el día del niño. Es inexplicable lo que se siente, cuando uno le regala algo a un niño y recibe a cambio una enorme sonrisa. Uno ya las pasó feo y sabe lo que se siente al hacer feliz a un niño”, dijo Matías.Matías, provenía de una familia de bajos recursos y para colaborar en su hogar, salía a pedir comida y ropa a la calle y “revolvía” contenedores. Un día, se cruzó con María y Danilo, un matrimonio que los ayudó muchos años y pudo salir adelante.“El vínculo con María comenzó cuando se mudó a una nueva casa y sacó a la calle juguetes y ropa para que la gente se lleve. En ese momento, tenía 8 años, estaba con mi hermano y comenzamos a revolver todo lo que ella había sacado. Antes de irnos, le pedí si tenía una cosita, y me dio unos budines”, contó a Elonce TV, hace algún tiempo, Matías.“Nosotros vivíamos de lo que nos daba la gente. Una vecina, también nos ayudaba, nos preparaba la leche y nos daba factura”, dijo, y agregó que “al otro día volví a lo de María y me dio unos paquetes de fideos y así sucesivamente. Por mucho tiempo ella no sabía cómo nos llamábamos”.Matías contó que meses más tarde “nos comenzó a preguntar por nuestras vidas y si íbamos al colegio. Yo le explique que se nos complicaba ir porque mi mamá no nos podía comprar los útiles. Entonces nos pidió la lista de los materiales que tenía que llevar y nos compró todo lo que necesitábamos. María, años tras años me fue comprando las cosas para que yo pueda asistir al colegio”, mencionó.Matías dijo que “no hay que bajar los brazos, si uno se propone algo, lo puede lograr. No me puse la peluquería de la noche a la mañana, estudié y trabajé mucho tiempo para poder lograr esto”