Parque Gazzano: Tras reclamos de vecinos, la respuesta de la dirección

Integrantes de la Asociación Amigos de Parque Gazzano

La respuesta de la dirección del Parque

Gabriel Vittori, director del Parque Gazzano

, en diálogo con, destacaron que “siempre estamos reclamando por el sistemático abandono del parque, la gente dice esta mejor, que está le pasto cortado, que hay cuidado de plantas y árboles, pero hay que hacer hincapié en que los bancos están destruidos, están como hace 25 años, sin una mano de pintura. Cuesta mucho hacerles entender a la gente que viene a este lugar, que debe cuidar el Parque, que no debe pescar en la laguna, que los chicos no tienen que destruir las luces y atentar contra los animales de este lugar”.Una de los vecinos dijo que reclaman porque “hay inseguridad, maltrato de animalitos, como lo ocurrido con los gansos; los chicos que andan rompiendo cosas, tirando piedras y con hondas. Entendemos que falta de personal, que debería haber más. No puede estar sólo un sereno y un policía, es muy grande el predio”.Además, reclaman “por la situación de una mujer en situación de calle. En 2020, hicimos los trámites y la buscaron desde Buenos Aires. Ahora la hemos vuelto a ver. La mujer se baña desnuda en el parque; pedimos de manera urgente por esta situación, porque no queremos lamentar otro problema de inseguridad como los que ya ha habido”.También, dijeron: “Hemos visto que han prendido fuego; es inconcebible que en un parque pase esto y más cuando hay personal que debería evitar este tipo de situaciones”., destacó a Elonce TV que tiene “un diálogo constante con los vecinos de la zona y quienes visitan el lugar, además del que tenemos con agrupaciones externas que se sienten identificadas, que quieren el parque. El reclamo de estos días ha sido por una mujer en situación de calle. Quiero aclarar que esa persona no vive en el Parque Gazzano, este es sólo uno de los lugares que frecuenta y ella está haciendo uso de un espacio público. No obstante, comunicamos su situación a quienes corresponde, y se están encargando del tema”.Manifestó que los responsables del parque “no han visto” a la mujer bañarse en la laguna del lugar, como indican desde la Asociación Amigos de Parque Gazzano. “En caso de que observemos que esto que dicen los vecinos es realidad, le llamaremos la atención, como corresponde, y comunicaremos a la policía”, dijo.Por otro lado, refirió que las instalaciones del parque “están bien, el trabajo de mantenimiento se realiza todos los días; hoy el Parque está a la altura par que cualquier ciudadano venga y lo disfrute”.A su vez dijo que tanto los directivos del lugar, como los empleados “apelamos a la voluntad de las personas de cuidar el espacio público. Cuando alguien viene con la intención de hacer una maldad, la comete, está dos segundos y se va. Escapa a los ojos del policía, del sereno y de todas las personas que están disfrutando en el lugar. Los serenos, además de vigilar el predio tiene obligaciones, como el aseo de los baños, la recolección de residuos y otras actividades”.Hay guardia policial en el Parque Gazzano “prácticamente casi las 24 horas”, manifestó Vittori. Acotó que el diálogo con la policía “es constante y siempre desde la comisaría tercera nos han brindado un agente policial para que esté vigilando el lugar”.No ha habido robos, puso relevancia.En cuando a las actividades del Parque, recordó que son municipales, impulsadas pro al Secretaria de Deportes, por la mañana y por la tarde, de zumba, yoga, recreación y entrenamiento.“Las puertas del Parque están abiertas en cualquier momento para consultas, aporte de ideas, siempre van ser escuchados y más si hacen el aporte, desde su identificación con este lugar. La gente que viene al Parque lo cuida muchísimo, y estos hechos, como el que pasó con el animal, son muy aislados y de parte de un grupo ínfimo que viene con el solo objeto, de hacer una maldad”, finalizó el director.