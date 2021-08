SUBE: durante todo agosto se podrá renovar el beneficio por discapacidad

La documentación necesaria es la siguiente:

Cronograma de atención por DNI

La Unidad de Gestión de Sube en Paraná, ubicada en avenida Almafuerte 233 continúan realizando diferentes de trámites con turno previo. Durante agosto, se podrá renovar el beneficio por discapacidad, La atención es de lunes a viernes de 8 a 18 hs.Julián Zorn, director de Sube Paraná indicó aque “invitamos a las personas a concurrir en los horarios de la tarde, ya que hay pocas visitas y así evitamos la aglomeración de personas.Desde agosto se realizan la renovación del beneficio por discapacidad- Certificado Único de Discapacidad vigente- DNI en mano (no fotocopia)- Tarjeta SUBE a nombre del beneficiario (si no posee o la extravió, debe ser una tarjeta que no esté registrada a nombre de otra persona)El trámite puede ser realizado por padre/madre, familiar, tutor o acompañante terapéutico con documentación que acredite el vínculo.“Tenemos registrados cerca de 4.000 personas con discapacidad. Los certificados los determina el IPRODI, ellos deciden si les corresponde el beneficio con o sin acompañante”, comentó.-Finalizados en 0: Lunes 2, martes 17 y martes 24-Finalizado en 1: martes 3, martes 17 y martes 24-Finalizado en 2: miércoles 4, miércoles 18 y martes 24-Finalizado en 3: jueves 5, miércoles 18 y martes 24-Finalizado en 4: viernes 6, jueves 19 y martes 24-Finalizado en 5: lunes 9, jueves 19 y miércoles 25-Finalizado en 6: martes 10, viernes 20 y miércoles 25-Finalizado en 7: miércoles 11, viernes 20 y miércoles 25-Finalizado en 8: jueves 12, lunes 23 y miércoles 25-Finalizado en 9: viernes 13, lunes 23 y miércoles 25-Jueves 26, viernes 27, lunes 30 y martes 31 se atenderá a todos los usuarios que no hayan podido asistir en sus días estipulados.Al finalizar, comentó que “Recién un 20% de las personas registradas, renovaron sus tarjetas”.