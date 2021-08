Sigue abierta la inscripción para la obtención de créditos a tasa cero en Paraná

Requisitos

Continúa abierta la inscripción para acceder a créditos a tasa cero a través de la municipalidad de Paraná. Para ello es necesario que las personas que gestionen el préstamo no tengan deudas tributarias con el Municipio por períodos vencidos al 31 de diciembre de 2019. Una vez aprobado, el dinero será depositado en la cuenta bancaria informada por el solicitante. Los trámites deberán hacerse exclusivamente a través del portal mi.parana.gob.ar“Son créditos para todos los comerciantes y emprendedores que tengan domicilio en Paraná, estén inscriptos en AFIM, tasa de Higiene y Profilaxis”, expresó Vanina Lessi subsecretaria de Innovación y Empleo de la Municipalidad de Paraná aLos créditos están destinados a empresas y/o trabajadores independientes cuya actividad haya sido afectada por la pandemia de Covid 19. En este sentido la funcionaria señaló que “son para quienes fueron considerados no esenciales como comercios de ropa, jugueterías, disc Jockey, transportes escolares, etc”.Asimismo, aclaró que todos los rubros se pueden inscribir y la comuna realizará un análisis de cada situación particular.Los montos son de hasta 50.000 pesos y se devuelven en diez cuotas con tres meses de gracia. “Ya se otorgaron cincuenta créditos y las inscripciones son continúas”, destacó.Para acceder a los créditos, el Artículo 4° establece los requisitos que deberán cumplir los interesados. Son los siguientes:- El fondo de emergencia deberá ser solicitado a la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, completando el formulario de inscripción correspondiente desde el portal digital Mi.Paraná, en la página web de la Municipalidad.- Los fondos serán destinados a comercios, servicios y trabajadores independientes.- Los solicitantes no podrán tener deudas tributarias con el Municipio por períodos vencidos al 31 de diciembre de 2019.- Los solicitantes deberán pertenecer a actividades no consideradas esenciales, detallas por el Gobierno nacional. Si tuvieren más de una actividad –y siempre que una de ellas no fuera esencial–, podrán solicitar el fondo correspondiente a esa actividad.- Quedan comprendidas aquellas actividades que se realizan a través de plataformas electrónicas, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes, y únicamente mediante modalidad del servicio puerta a puerta (delivery) y/o retiro (take away).- Podrán solicitarse hasta 50 mil pesos como máximo, siendo la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología quien evaluará, sobre la base de la facturación declarada ante la Municipalidad, el monto a otorgar.- Los fondos serán depositados en una cuenta bancaria informada por el solicitante. No se manejará ni efectivo ni cheques.- La persona física o jurídica solicitante deberá estar inscripta en la Municipalidad como contribuyente de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.- Poseer domicilio fiscal electrónico constituido ante la Administración Fiscal Municipal (AFIM).- Adjunto a la nota deberá agregar el nombre y apellido completos, DNI, domicilio, tanto del solicitante a cuyo nombre se otorgará el crédito, como así también de la persona física que presente como garante a sola firma, solidario, del solicitante.- Toda la documentación requerida, como así también la que sea solicitada por el organismo evaluador, deberá ser presentada en Mesa General de Entradas de la Municipalidad y será evaluada según su orden de ingreso.Por otro lado, la funcionaria hizo referencia al trabajo que llevan a cabo en la Oficina de Empleo: “Este mes tuvimos un porcentaje alto respecto a las inserciones laborales en comercios, empresas del parque industrial, entre otras.