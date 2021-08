Madre de dos hijos necesita ayuda: pide donaciones de comida y ropa

Cristina Rodríguez vive en Paraná, tiene dos hijos, es desempleada y solicita colaboración de la comunidad para poder alimentar a sus pequeños.“Tengo un hijo de tres años que padece autismo y otro de once meses, necesito ayuda para poder alimentarlos”, comentó Cristina Rodríguez a Elonce TV. La mujer solicita donaciones de comida, pañales y ropa.Cristina contó que vive junto a su familia en el barrio Los Arenales en la intersección de las calles El Patí y La vieja del Agua. “Es una casa de color bordó con rejas negras, ahí nos pueden encontrar”, sumó.Además, agregó que vive junto a su pareja, “él realiza changas, pero no tiene trabajo siempre, por eso solicitamos ayuda, no pedimos dinero solo para comer”.