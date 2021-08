Nuevo choque contra puntera: la conductora afirmó que se encandiló por el sol

Una mujer al mando de un Volkswagen T-cross colisionó este jueves por la mañana la punta del cantero central de Avenida Ramírez, en su intersección con Uruguay, un lugar en el cual han sucedido accidentes similares.Según supo, el rodado transitaba de oeste a este y, al intentar tomar hacia el norte por la Avenida chocó contra la estructura de cemento. El rodado sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo y del radiador, además de otros daños.El esposo de quien iba al mando indicó a este medio que la mujer “se encandiló por el sol” y que se encontraba preocupado porque, además del golpe en una de sus manos estaba “con un ataque de nervios”.“Se llevó por delante la puntera. Son cosas que pasan. Llamé al seguro y tiene una demora”, manifestó, al tiempo que señaló que la señora suele pasar por el lugar, aunque no con frecuencia.Tras recordar que no es la primera vez que suceden choques de este tipo en el lugar, manifestó: “El municipio tendrá que hacerse cargo de algo. No sé quienes diseñan estas cosas”, aunque reconoció que “fue un error involuntario. No hay que dramatizar tanto tampoco”.