Paranaense sueña con viajar al mundial de Frontball y necesita juntar fondos

Alexis Ibarra, es un joven de 19 años que está convocado para competir en el X Campeonato del Mundo Sub-23 Frontón 36 metros, que se llevará a cabo en Iscar- Vallelado (España) del 17 al 23 de octubre. Para que el deportista pueda participar, necesita de la solidaridad de las personas y recaudar fondos para poder solventar los gastos del torneo.En dialogo con, Alexis, contó como inició su amor por este deporte. “Comencé a jugar a mediados de junio del 2016 pero lo tenía como un hobby. Para fines de ese año, participe de un tornero y ahí me interiorice más en el deporte”.El joven participó de diversos campeonatos y la más destacada fue en Francia, cuando formó parte del Frontball Academy Games en la localidad de Anglet.Sobre el campeonato mundial, Alexis contó que son cinco los paranaenses que participarán y viajará con: Alexis Fuentealba, Román Ovin, Santiago Arraigada y Ariel Morales.Para poder participar del torneo, el joven deberá lo que la suma que le falta de dinero, ya que logró juntar una cierta cantidad vendiendo pastas. “Mi familia siempre me apoyó desde el primer minuto”.El joven representará a la ciudad y la Escuela Técnica Nº1: “con la escuela estoy muy agradecidos porque me dan la oportunidad de poder representarlos”, indicó.Al finalizar comentó que “tenemos que viajar a fines de septiembre porque tenemos que hacer 15 días de cuarentena obligatoria en España”.Para colaborar con el joven deportista, se pueden comunicar al 343 4 648 585.