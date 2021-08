Trasladarán momentáneamente a un hogar a mujer de 94 años que necesita cuidados

Paraná Evalúan el abordaje para asistir a mujer de 94 años que requiere cuidados



Intimación a PAMI

Tras el reclamo de vecinos preocupados por la situación de Rita Uzin, una vecina del centro de Paraná que tiene 94 años, vive sola y necesita asistencia, la Justicia intimó a Pami que determine un lugar para trasladar a la mujer momentáneamente.Vecinos habían informado a este medio que la mujer vivía sola, tenía problemas de salud y se encontraba “en un estado de abandono”.Al respecto, Dr. Arnoldo Loboso, defensor civil Nº14, expresó aque “la causa se inició luego de un llamado telefónico que realizó un vecino por los hechos por los que había pasado Rita Uzin”.A raíz de todo lo sucedió, la Justicia “entabló una acción de protección de personas, con el fin de que el equipo interviniente del juzgado logre dar la mayor contención y cuidado que necesita la mujer mayor”, explicó Lobosco.“Actualmente se diligenciaron todas las medidas a todas las partes,”, explicó.Y resaltó que Rita, “va a ser traslada desde su domicilio y”.“La mujer no quiere salir de su domicilio, pero va a ser trasladada para ser tratada, y posteriormente de acuerdo a lo que definan los equipos técnicos si puede vivir en su casa con un acompañante”, volvería.Ante esta situación, Lobosco destacó que “Rita se puede negar a ser trasladada, pero como lo que prima es la salud en un primer momento se van a tomar recaudos para priorizar su salud; luego se van a realizar las acciones para limpiar su casa”.“Esta mañana la Dra. Moritan, volvió a intimar a Pami para que nos informen con que hogares trabajan y de caso contrario se pedirá intervención al Hospital Pascual Palma o al centro de Salud que corresponda, para que le brinden asistencia”. “La mujer debe entender que es en beneficio propio y no un avasallamiento de los derechos”, expresó.Además, destacó que Uzin, no tiene familiares cercanos, “”. Asimismo, dijo que no tienen datos sobre los familiares y pidió que de haber se comuniquen los la Defensoría.