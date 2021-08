Completan los esquemas de vacunación: aplicaron segundas dosis de Sinopharm

Con el objetivo de completar los esquemas de vacunación contra el covid, se desarrolló una amplia jornada de inmunización en el Hospital de la Baxada “Dra. Teresa Ratto” de la capital entrerriana. Allí se aplicaron 3.000 segundas dosis de Sinopharm.“Con la primera vacuna me fue muy bien, no tuve síntomas ni nada”, destacó una mujer que acababa de recibir la segunda dosis de Sinopharm a Elonce TV. Ponderó la agilidad del operativo y resaltó que “este año de pandemia fue muy raro y difícil”.“Recibí el turno el domingo para la segunda dosis y me aplicaron la primera vacuna el 15 de julio; es muy raro para toda la pandemia”, explicó un hombre y sumó que trabaja en una estación de servicios y siempre cumplió horarios normales. Instó a que toda la ciudadanía se vacune.“Me voy tranquila al saber que ya tengo las dos dosis, espero que todo termine pronto y volvamos a la normalidad”, dijo una mujer a este medio y resaltó que ña mayoría de su entorno recibido al menos una vacuna.Por su parte, una joven de 25 años contó que recibió la segunda dosis de Sinopharm el día de su cumpleaños, y resaltó que hace menos de un mes le aplicaron la primera dosis: “Estuve investigando y todas las vacunas son buenas, así que cualquier marca estaba bien”.En tanto su padre resaltó que “es una tranquilidad que le toque la vacuna, ella es estudiante de medicina y creemos que debía tener prioridad, tiene prácticas y va a cursar”.“Fue un proceso muy raro, cursar la carrera en pandemia, es un momento que marca un antes y un después en las personas; tanto en los cuidados y que a la larga son beneficios para todos”, destacó la joven. Instó que las personas lean y se informen sobre el avance de las vacunas.“Confió en la vacuna, creo en la ciencia y debe tener eficacia”, expresó una joven de 24 años.