Motociclista cayó en pozo "sin señalizar" en calle de Paraná e hizo la denuncia

Un accidente que pudo haber tenido consecuencias graves, ocurrió esta mañana, en calle Jorge Newbery, a metros de su intersección con División de los Andes, de la capital entrerriana.Cabe aclarar, que a alrededor de las 7 de este lunes, se presentaban condiciones climáticas con lloviznas, poca visibilidad y la oscuridad de la mañana, influyeron en el accidente.Lisandro, el joven motociclista que sufrió el accidente, contó a, recordó el joven y agregó que “los vecinos me ayudaron y afortunadamente, no tuve consecuencias físicas, pero estoy dolorido en distintas partes del cuerpo”.“Venía con mi casco puesto como siempre y despacio, pero podría haber sido un desenlace terrible, porque la moto quedó completamente en el pozo”, dijo Lisandro a Elonce y agregó que “”, remarcó el motociclista que tuvo el accidente cuando se dirigía a trabajar.“A esa hora, que todavía está oscuro y esta mañana lloviznaba, el pozo es una trampa mortal. Le hubiese podido pasar a cualquier otra persona con peores consecuencias”, afirmó el joven.“Paso todos los días, a la mañana y a la tarde,Lisandro contó los vecinos y agentes del 911, lo ayudaron a sacar la moto del pozo y filmaron lo que había ocurrido. El joven motociclista no cuestionó los trabajos para arreglar el inconveniente, sino que mencionó: “tendría que haber tenido algún cartel o algo que avise, porque lo que pasó es una locura”, afirmó el motociclista.Por otra parte, afirmó que no hubo imprudencia de su parte, porque “venía despacio porque a 40 metros está el semáforo y si hubiese sido así, tendría heridas muchos más graves.“Me tomaron la denuncia muy gentilmente y en la misma, relaté lo sucedido para que esto tenga una solución.y ahora, no lo tengo por los daños”, explicó.“Cuando volví del trabajo, en el mediodía de este lunes, el pozo sigue igual, la única diferencia es que algún vecino, le ha puesto una maderita con una cinta blanca y roja, pero nada más”, explicó Lisandro y agregó que