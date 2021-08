El Museo Antropológico hizo referencia a las caminatas sobre el lecho del río

Paraná Proyectan que el pico de la bajante del río Paraná sea a fines de octubre

El Paraná está experimentando una bajante histórica y en este sentido, desde el Museo Provincial Antonio Serrano brindaron recomendaciones en relación a las caminatas que se realizan sobre el lecho del río, ya sean por iniciativa propia o por la oferta de paquetes que venden empresas turísticas.Asimismo, solicitaron que en caso de estar frente al hallazgo de algún material de interés arqueológico no se lo extraiga y se comuniquen con personal especializado del museo de Ciencias Naturales y Antropológicas. Expresamente piden preservar el “delicado equilibrio ecológico” de los especímenes sobrevivientes.En este sentido, emitieron algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta por toda la comunidad; ya que en los últimos días se ha visto que grupos de personas se acercan hasta el lecho del río a realizar caminatas por el lugar.“Por los efectos de la bajante, es común que afloren materiales fósiles y/u arqueológicos. Dichos materiales, como pueden ser huesos, caparazones y troncos fosilizados, cacharros de cerámica, boleadora y puntas de flechas, son patrimonio de todos los entrerrianos y están protegidos por la ley provincial n° 9686/6 y la ley nacional 25743/3. Esto significa que no deben ser extraídos del lugar de hallazgo y se debe denunciar el descubrimiento al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” que es el ente de aplicación de la ley”.Además, remarcaron que “el pisoteo también puede dañar allí donde no vemos, que puede ser un lugar propicio para la germinación de semillas o el hábitat de pequeños invertebrados”.Por estas razones, desde el Museo pidieron a los organizadores de las caminatas “que sean muy cuidadosos, que expliquen esta problemática a los turistas, que eviten grandes cantidades de personas presionando nuestro frágil ambiente”.El teléfono de contacto del Museo, para cualquier consulta es 0343 – 4208894.