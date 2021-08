Fiesta de Disfraces: hablaron de su posible realización y de la próxima edición

Video: Fiesta de Disfraces: La transmisión de Elonce TV desde el predio

El evento más importante de la ciudad de Paraná no se realiza desde 2019. La edición 21 de la Fiesta de Disfraces, fue suspendida por la pandemia de coronavirus y la capital entrerriana, por primera vez, desde el año 1999, no tuvo el movimiento que genera el megaevento que cada año, congrega a más de 50 mil personas disfrazadas.", dijo Julián Abramor, uno de los integrantes de La Banda del Palo, la empresa que diseña, organiza y regentea el multitudinario evento que hace más de 20 años se realiza en la capital entrerriana."Nos lleva varios meses organizarla.", añadió.La Fiesta de Disfraces no solo es un mega evento, sino que genera un importante movimiento de turistas que llegan a la ciudad. Al respecto, Abramor recalcó que la fiesta no sólo es una celebración, sino también una inyección económica muy fuerte para Paraná y la Provincia.. Es un evento privado, pero que se hace en conjunto con lo público para que sea un fin de semana agradable para el turista en la ciudad", señaló en diálogo conTambién habló del rubro al cual pertenecen y de la necesidad de adaptación a la pandemia del coronavirus Covid-19: "Desde marzo de 2020 a hoy nos fuimos adaptando a la pandemia, a cierres bruscos, por suerte desde nuestra parte y gracias a que en cuanto a las formalidades estábamos bien, recibimos ayuda del Estado y por ello, pudimos sostener las fuentes de trabajo, que era nuestra prioridad", indicó el empresario.