Evalúan el abordaje para asistir a mujer de 94 años que requiere cuidados

Rita es una mujer que vive en el centro de Paraná, tiene 94 años y según sus vecinos necesita asistencia para poder tener una mejor calidad de vida. En los últimos días, la Justicia tomó intervención en el caso y el Dr. Lobosco, de la Defensoría del Superior Tribunal interpuso una medida cautelar que recayó en el Juzgado de Familia Nº1 a cargo de la Dra. Rosario Moritan.Desde ese momento, “la Justicia esta dictaminado la intervención de las instituciones y ya está trabajando un equipo, al domicilio fueron trabajadoras sociales y elevaron un informe sobre lo que observaron”, explicó defensora de Adultos Mayores de la Municipalidad de Paraná, Ligia Blanco, aBlanco, relató que según información que les brindaron los vecinos, la mujer de 94 años se puede mover, “pero en su casa tiene un estado de abandono en cuanto a la limpieza y a la higiene personal”, dijo y agregó que los vecinos ayudan a la señora mayor.“La mujer esta confundida, no tiene noción del tiempo y el espacio; y no se puede ir contra la voluntad de la persona, entonces si no quiere recibir atención médica y no quiere irse de su casa, la Justicia debe dictaminar trasladarla a un lugar y es cuando se extienden los plazos”, culminó.