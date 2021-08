Solicitaron “una medida de protección” para mujer de 94 años que vive sola

La situación de Rita, una mujer de 94 años que vive en el centro de Paraná, preocupa a sus vecinos, quien a través dedieron cuenta de su soledad y estado de salud. “Queremos que tenga una mejor calidad de vida en su casa o de ser necesario que se la interne en algún adecuado”, indicaron a este medio.que desde el Ministerio Público de la Defensa vía e-mail les llegó la petición de poder actuar sobre el territorio para con este caso.“La trabajadora social del área se hizo presente en el domicilio, elevó un informe a la dirección municipal y desde acá”, indicó al aclarar que “la situación está en tratamiento, el caso se está atendiendo desde el mes de junio, y llegó al Ministerio por denuncias de vecinos que se hicieron de la situación de esta persona”., indicó Otero. Según manifestó, “hay que ir con mucha cautela yy que ellos obren según la necesidad porque desde esta área más no podemos hacer al no contar con un equipo interdisciplinario”.En la oportunidad, la municipal detalló que, desde la dirección a su cargo, ante situaciones como la de Rita, “en primera instancia se intenta localizar a un familiar o si tienen a alguien a cargo y se ve si la persona tiene obra social para evaluar la posibilidad de articular con la misma”.Respecto al caso de la mujer de 94 años, Otero comentó que “ella dice tener familiares, pero que los mismos no se hacen presente en su vida diaria, por eso es ayudada por vecinos, los que le alcanzan un plato de comida, la asisten a diario, o van a charlar con ella”.“Pero hay atenciones que se requieren con urgencia”, sentenció en ese sentido. Y de acuerdo a lo que informó la municipal,y se está a la espera de que Defensoría actúe sobre lo mismo, para así poder dar paso a las demás intervenciones que haya que hacer sobre esta señora”.En la oportunidad, Otero aclaró que“Pero primero habría que trasladarla a un nosocomio para evaluar su situación de salud, además de ingresar al domicilio para hacer una limpieza y poner en orden para que ella pueda tener una dignidad dentro de su casa”, comentó al respecto.Punto aparte, la municipal reconoció que en la dirección a su cargo se reciben denuncias por situaciones de adultos mayores, ya sea por e-mail desde el Ministerio, por llamada telefónica, vecinos o los mismos adultos mayores se presentan en esta sede de calle Corrientes 187 para solicitar que de alguna manera se los pueda ayudar.