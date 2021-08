Congreso Argentino de Enfermería: se sumaron más de 13 mil trabajadores de salud

En forma conjunta, la Federación Argentina de Enfermería (FAE) y la Asociación de Enfermería de Entre Ríos (AEER), llevaron adelante el Congreso en modalidad virtual, los días 5, 6 y 7 de agosto, con sede en Paraná.



“Este evento se iba a llevar a cabo en forma presencial en el 2020, pero dada la situación de la pandemia, se debió suspender. Pero, no quisimos seguir suspendiéndolo, y por eso se tomó la decisión de hacerlo virtual. Fue con alta convocatoria de público, con más de 13 mil personas, conectadas en tres salas, en simultáneo. Hay que destacar que no solo hubo invitados nacionales, sino que participaron también invitados internacionales; esto nos permitió estar conectado con colegas de España y México, por ejemplo”, puso relevancia a Elonce TV Yanina Smith, secretaria de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos.



Destacó asimismo que el encuentro “nos permitió abrazarnos, aunque sea de forma virtual. Los enfermeros estamos atravesados por esta situación de pandemia”.



“En el 2020 el Consejo Internacional de Enfermeros, nos había proclamado el año de la enfermería. Nos tocó ponernos frente, no sólo con la mente, sino también con el cuerpo, ante esta situación. Esto es un mimo, es una posibilidad de encuentro aunque sea desde la virtualidad para mostrarnos que no estamos solos, que nos podemos acompañar y podemos seguir fortaleciendo nuestra disciplina y creo que eso es lo más importante”, manifestó asimismo.



“Esto fue un lazo que nos hacía falta, de sentirnos, de escucharnos; de sentirnos presentes, de acompañarnos, de seguir creciendo, capacitándonos, en la lucha”, dijo Emiliano Blanco, otro de los participantes, desde la Asociación de Enfermería. Elonce.com.