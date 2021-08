Importante concurrencia en jornada libre de vacunación: aplicaron 1498 dosis

Se llevó a cabo en la capital entrerriana, una jornada abierta de vacunación para mayores de 25 años de edad, que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se aplicaron 1498dosis de la vacuna Sinopharm.“Estamos felices de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus”, valoró una mujer a Elonce TV. Relató que es paciente oncológica y la “vacuna es una tranquilidad, nos cuidamos mucho”.Al respecto, la coordinadora del operativo de vacunación, Olga Castañeda, contó que se sorprendieron por la gran concurrencia a la jornada libre de vacunación: “Muchos aprovecharon el sábado y se acercaron”, manifestó.“Tenía un poco de miedo, pero ahora me hice un tiempito, junté coraje y vine”, sumó una mujer y remarcó que “por trabajo no había asistido antes, los sábados es una buena opción”.“Aprovechamos el sábado y vinimos a buscarnos, el operativo fue muy ágil y rápido”, resaltó una mujer que se había aplicado la vacuna desde su moto.En tanto un hombre destacó que “hay que felicitar a todos por los operativos, por diversas situaciones no pude concurrir a vacunarme y hoy vine”.