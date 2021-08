Testimonios de fe: devotos agradecen y piden por pan y trabajo a San Cayetano

Paraná Desde hace más de 25 años Elonce TV transmite tradicional misa por San Cayetano

El barrio San Roque tiene hoy un inusual movimiento de fieles que llegan a la parroquia para celebrar al Santo del Pan y el Trabajo. Jóvenes, adultos, familias con niños se acercan a la parroquia para encomendarse a San Cayetano., esperamos que San Cayetano interceda ante Dios por nosotros”, resaltó una colaboradora, Rosa Ofelia, aUna mujer que vendía estampitas, muy emocionada contó: “Siempre me moviliza esta fecha, porque soy muy devota de San Cayetano y hace un par de años que vendo estampitas y me va muy bien”.“Espero que a ningún chico le falte el pan en la mesa, San Cayetano es el Santo del trabajo y de la abundancia”, valoró.Por su parte, el padre Fariña manifestó su emoción por todo este día tan especial y ponderó la predisposición de los fieles para cumplir con los protocolos, “es un día muy distinto, y las personas celebran su fe”, explicó.“San Cayetano es el patrono de la caridad y en nuestro país le confiamos el patronazgo del pan y el trabajo”, dijo.

“Las personas quieren trabajar y eso le piden eso al Santo”

Elonce TV transmite la misa por el Santo del Trabajo

“Me acerque a dar gracias y pedir por trabajo para mi familia”, mencionó una mujer y resaltó que hacía dos años que no podía asistir a las celebraciones del 7 de agosto, “aque hace dos meses que no tiene trabajo”.”, expresó una mujer que se encontraba rezando. “Siempre agradecemos por el pan y el trabajo, y pedimos por los que no tienen”, contó“San Cayetano es todo y siempre venimos los 7 de agosto hasta acá”, comentó un hombre que se viajó desde San Jaime de la Frontera a Paraná. Asimismo, detalló: “es muy cumplidor el Santo, por eso venimos a agradecer”.“Pedimos para poder salir adelante en estos momentos tan difíciles, además agradecemos el estar vivos y poder el sol todas las mañanas”, comunicó un hombre.Desde el Archivo General, Elonce TV rescató los anuncios publicados por El Diario en 1998 y 1999. Después de más de 25 años de las primeras transmisiones, los fieles vivencian la celebración, también a través de la pantalla.Como todos los años, Elonce TV será parte de esta importante celebración religiosa y transmitirá en vivo desde la hora 15.