Este sábado, calor: cuándo el frío pondrá fin a esta “mini primavera”

Situación para Entre Ríos

El meteorólogo Alejandro Gómez

En Paraná este sábado, será mini primaveral

La llegada del frente frío al centro del país traerá un cambio rotundo de condiciones para el domingo, con respecto a lo previsto para el sábado. Desde temprano, podrán comenzar las lluvias y algunas tormentas sobre el centro y norte de Buenos Aires, Capital Federal, sur del Litoral, Córdoba, parte de La Pampa y también las provincias de San Luis y Mendoza, esperándose nevadas incluso en esta última sobre la cordillera y algunos sectores del sur provincial, destacaLa ondulación del sistema frontal derivará en la formación de un centro de bajas presiones, favoreciéndose una situación de Sudestada, de no muchas horas, sobre el este de Argentina.Sin ser una situación asociada a fenómenos severos, se remarca la persistencia que tendrán las precipitaciones sobre el este del país, ganando intensidad especialmente entre la tarde del domingo y la mañana del lunes sobre Buenos Aires y el sur del Litoral, con valores acumulados de lluvia variables en la región, previstos entre 30 y 60 mm. aproximadamente.había anticipado ya aque para este sábado las temperaturas podrían “llegar a 28 grados,“Estamos viendo sobre la zona del Pacífico el ingreso de aire frío. ElEn principio,Tendríamos rotación de viento al este, con abundante nubosidad y lento descenso de temperaturas. El sur de la provincia podría tener lluvias y tormentas durante este sábado, las mismas llegarían a nuestra zona hacia la noche”, dijo el especialista.Gómez estimó que “Las mayores condiciones de inestabilidad se darían en el sur de Entre Ríos, con probables registros de 40 milímentos. En nuestra zona no serían tan significativas”.En tanto, “durante el fin de la tarde del lunes, el viento rotaría al sur, y las condiciones empezarían a mejorar”. Se esperan 15 grados de máxima el martes.. “El miércoles llegaría la ola de aire frío con mayor contundencia”, expresó el meteorólogo, quien estimó que habría “alrededor de 4 y 5 grados de mínima una máxima de 13 grados. Este frío seguiría al menos hasta el viernes”, completó.El sábado se presenta en la ciudad de Paraná y sus alrededores con buen tiempo y la perspectiva de ser una jornada agradable.El Servicio Meteorológico Nacional informa que se espera un cielo con algunas nubes, humedad cercana al 80 % y vientos del Norte de 13 a 22 km/h.Sobre la temperatura, el SMN prevé para este sábado una mínima de 14° y una máxima de 29°.Para este domingo se estima que el cielo se presentará parcial a mayormente nublado y no se descarta inestabilidad con probables precipitaciones hacia la tarde y noche; 15° de mínima y 25° de máxima.