“Acción por las Dos Vidas”: este sábado harán vigilia en Tribunales

que se realizará este sábado en Paraná, en preparación del día 8 que es la fecha que se conmemorará. Así lo indicó Paola Guía de Paso a“Esta fecha fue instituida a partir del triunfo que se dio en 2018, con el rechazo a la Ley del Aborto en el Senado nacional. Fue histórico para el mundo, no solo en Argentina. Lamentablemente, en una segunda embestida, se logró aprobar esta Ley de Aborto”, detalló.Al mismo tiempo, dijo: “Para nosotrosy concientizando a la sociedad para que se entienda de una vez por todas, la gravedad del aborto en una sociedad”.“Por las estadísticas que tenemos en la provincia, sabemos queen la sociedad y por qué no algún día, volver a rechazar esta ley”, destacó Guía de Paso.Si las condiciones climáticas lo permiten, el 8 realizarán otra acción. “Estamos muy atados al clima que indica que podría haber lluvias, por eso apostamos fuerte a hacer la vigilia el sábado a la noche, por si no podemos realizar alguna actividad el domingo”, agregó.. Será breve, aportó e invitó a participar de la manifestación.