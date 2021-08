Familiares y amigos de Leonardo Nader renovaron pedido de justicia por el crimen

Se realizó un pedido de justicia por el asesinato de Leonardo Nader, el joven que fue asesinado, el 8 de diciembre de 2019, en el barrio Mosconi. El único imputado por el hecho es Jorge Vega.En dialogo con, Francisca, mamá de la víctima indicó que podría resolverse en juicio abreviado. Sin embargo, ella se opone, pero “voy a tener que aceptarlo porque si no se puede perder la cusa y que quede inimputable. Lo mejor es que cumpla 10 años de una condena firma”. Jorge, esa noche estaba con sus hermanos, “pero solamente él se hizo cargo del crimen y los otros dos quedaron fuera de la causa”, indicó.Cabe recordar que Leonardo tenía hijas en común con la pareja de Vega y actualmente viven en Crespo. “Meses antes de que lo matara, no lo dejan ver a mis nietas”, contó Francisca y remarcó que actualmente, ellos “tampoco podemos ver a las nenas”.El día del hecho, Leonardo había recibido amenazas: “le mandaban mensajes diciéndole que esta noche iba a morir y lo mataron por la espalda, recibió cinco disparos”, relatoLa familia “hace un años y medio que pedimos justicia. Abogados no pude poner porque no tengo los recursos económicos. Solamente nos representa el fiscal Ignacio Arramberry”.Ese sábado, Leonardo cumpliría 34 años y en su honor han puesto un merendero en su barrio.