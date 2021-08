Superó su problema de adicciones y ahora brinda su vida al prójimo

Eduardo Bustos está cumpliendo 39 años, y su vida no ha sido fácil. Pero gracias a su esfuerzo y la ayuda que recibió, además de su acercamiento a Jesús, logró superar las adicciones y los difíciles momentos que les tocó vivir desde muy chico.En diálogo con, contó cómo pudo salir adelante y se mostró agradecido con quienes le brindaron su apoyo y contención.“Estoy al borde de los 40, pero hace poco que empecé una nueva vida. Estuve mucho tiempo en el consumo, en las adicciones, con problema de chico con mis padres y el alcohol. Pero gracias a mi familia y a mi mamá que me dio una educación, tengo el secundario completo, haciendo deportes y estando en contacto con gente del barrio salí adelante”, expresó Eduardo sin dejar de mostrar su emoción.Tras ello, remarcó que su nueva vida empezó “con Jesús. Él fue quien me llamó otra vez y si bien me costó mucho, hoy estoy agradecido a Dios y a la Virgen de Guadalupe y en ellos los veo a mis papás. Mi mamá estuvo mucho tiempo trabajando en este lugar, dando catequesis y es como algo quedó”.Actualmente Eduardo trabaja en la panadería social “San José” de la Parroquia Guadalupe. También acompaña el proceso de Cáritas y da Catequesis a los chicos del barrio.“Mi deseo es poder seguir ayudando, eso es lo que más quiero y que Dios me de salud y vida para ello”, afirmó.