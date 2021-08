"Verónica quería seguir viviendo por sus hijos, pero no pudo", indicó una vecina

Policiales Falleció la mujer que sufrió graves quemaduras en incendio de su vivienda

Murió este viernes Verónica Lescano, de 32 años que sufrió graves quemaduras en el incendio registrado en la madrugada del viernes 25 de junio en una vivienda de calle Ituzangó al 620, de la capital entrerriana. La mujer de permanecía internada en el Instituto del Quemado de Buenos Aires donde había sido trasladada desde el hospital San Martín de Paraná a raíz de la gravedad de sus quemaduras.".", explicó.Cabe destacar, que en la investigación para determinar las causas del siniestro, se indicó que se descartó presencia de combustibles y una de las hipótesis es que una colilla de cigarrillo inició el incendio. Al respecto, la vecina mencionó: "No creemos que lo que causó un incendio sea una colilla de cigarrillo". "Dos noches atrás de lo ocurrido se escucharon personas hablando y días después de la marcha comenzaron a venir hombres encapuchados y cuando llamábamos a la Policía escapaban"., sino que hubo manos ajenas que lo hicieron", sentenció.Por otra parte, Laura contó que el día del incendio asistió a Lescano y a sus hijitos: "Desde ese día no como carne, porque el olor me hace muy mal". Además, informó que está buscando asistencia psicológica pero no consigue.Al finalizar, la vecina señaló que "ojalá Dios quiera y los hijos de Verónica logren salir adelante, sería un alivio ante tanto dolor".