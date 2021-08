Avanza la vacunación contra el Covid-19: aplicaron 300 dosis a adolescentes

Los testimonios

Continúa la vacunación contra el coronavirus a niños y adolescentes con comorbilidades en Paraná. Para este viernes estaba prevista la aplicación de 300 primeras dosis de Moderna en el Complejo Escuela Hogar de la capital entrerriana.La responsable de los agentes sanitarios, Olga Castañeda, informó aque “el operativo inició al mediodía para mayor facilidad de los padres y que, al finalizar la jornada laboral, puedan llevar a sus hijos a vacunar”.Al aclarar que deben presentarse con certificado médico o el carnet de discapacidad, Castañeda reveló que “el cumplimiento de los turnos asignados ronda el 80%”.En la oportunidad, se anunció aque este sábado habrá una jornada abierta de vacunación contra el Covid-19 para mayores de 25 años.“Es un logro importante porque él hace principios de asma y la vacuna le hace bien para que esté protegido”, aseguró un hombre que llevaba su hijo a vacunar.“Por cuidado”, ponderó un joven de 15 años. Según expuso, “la vacuna te da inmunidad, te fortalece, y se te contagias de Covid-19 no te agarra tan fuerte”. Consultado sobre cómo transitó el aislamiento por la pandemia, éste rememoró: “Fue difícil porque no te podés juntar, pero la estamos llevando”.“Es muy importante para su cuidado porque esta enfermedad es terrible. Pero él no sale ni a hacer los mandados”, contó el papá de otro menor.“Es seguridad por la pandemia, y él tiene asma”, resaltó el papá de Luciano. “Fue complicado el estar guardados durante tanto tiempo”, comentó en relación a la cuarentena por Covid-19. “Con la virtualidad se me hizo difícil cumplir con los trabajos y entender las clases virtuales”, agregó el adolescente que esperaba a recibir su primera dosis contra la pandémica enfermedad.“Contenta de que reciba la vacuna porque era algo que esperábamos para mayor tranquilidad porque en casa ya estamos todos vacunados y solo faltaba él”, contó la mamá de Walter, de 12 años.